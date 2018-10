Sande Der Landkreis Friesland arbeitet an der grundlegenden Sanierung seiner Kreisstraßen. Nun wird das etwa 670 Meter lange Teilstück der Hauptstraße (Kreisstraße 294) in Sande zwischen dem „Sander Ei“ und der Einmündung der Dollstraße (K 91) umfassend erneuert.

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat den Auftrag zur Profilierung dieser Strecke an die Arbeitsgemeinschaft Matthäi/Tell Bau vergeben. Sie wird die Fahrbahn auf der gesamten Länge abfräsen und erneuern. Außerdem werden die Entwässerungseinrichtungen – die Rinnen und Abläufe – soweit erforderlich erneuert.

Zum Fräsen der Fahrbahn wird die Hauptstraße am Sonntag, 7. Oktober, komplett gesperrt. Nach der eintägigen Vollsperrung werden die Ar­beiten an den Rinnen und im Seitenraum der Straße unter halbseitiger Sperrung vom 8. bis 20. Oktober erledigt. Der Verkehr ist auf der abgefrästen Fahrbahn mit reduzierter Geschwindigkeit möglich.

Für Sonntag, 21. Oktober, erfolgt wiederum eine Vollsperrung für den Asphalteinbau der neuen Fahrbahn. Die Maßnahme endet mit Restarbeiten, die vom 22. bis längstens 26. Oktober ebenfalls unter halbseitiger Sperrung erfolgen.

Über die möglichen verkehrlichen Einschränkungen haben der Landkreis Friesland, die Landesbehörde und die Gemeinde Sande die Anlieger und Betriebe bei einer Informationsveranstaltung im Juli im Bürgerhaus Sande bereits informiert und mitgeteilt, dass Vollsperrungen für die Fräs- und Asphaltarbeiten unumgänglich sind, und ansonsten die Arbeiten unter halbseitiger Sperrung durchgeführt werden sollen.

Die Gesamtmaßnahme ist Bestandteil eines Profilierungsprogramms des Landkreises, das in diesem Jahr weiterhin Abschnitte an den Kreisstraßen 89 (Middoge), 113 (Neu-Wangerooge, Varel) und am Kreisverkehr im Zuge der Kreisstraße 95 in Schortens vorsieht.