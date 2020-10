Zeugen gesucht: Zwei Caravans in Sande abgestellt

Sande /Wilhelmshaven Sie wurden in Wilhelmshaven gestohlen und standen dann in Sande am Falkenweg: Die Polizei sucht Zeugenhinweise zu zwei Wohnmobil-Diebstählen. Ein Caravan war in der Nacht zum 7. Oktober in Wilhelmshaven an der Schulstraße entwendet worden, der andere in der Nacht zum 8. Oktober am Neuengrodener Weg.

Der Eigentümer des Wohnmobils aus der Schulstraße hatte in der Nacht gegen 3 Uhr Motorengeräusche auf der Straße gehört, sie aber nicht mit seinem Wagen in Verbindung gebracht.

Dank eingebauten GPS-Trackers konnte er das Fahrzeug am Falkenweg in Sande orten. Dort stand das Fiat-Hymer-Wohnmobil mit Wilhelmshavener Kennzeichen unverschlossen. Gestohlen wurde daraus nichts.

Auch im zweiten Fall stand das Wohnmobil des Herstellers FCA Italy mit Wilhelmshavener Kennzeichen am Falkenweg. Der Eigentümer hatte das Fehlen des Fahrzeugs am 9. Oktober angezeigt, woraufhin ein Sander Polizist am Falkenweg nachschaute – und es entdeckte.

Die näheren Umstände sowie Hinweise zu den Tätern sind nicht bekannt. Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Polizei nun um Mithilfe der Bevölkerung: Wer sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wilhelmshaven unter Tel. 04421/9420 zu melden.