Sanderbusch Erneuter Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Sande: Am Mittwoch um 11.06 Uhr wurde die Ortswehr Gödens durch die Leitstelle zu einem Brand alarmiert. Gemeldet wurde ein Feuer in einem Wohngebäude mit mehreren Personen an der Friesenstraße in Sanderbusch.

Das erste an der Einsatzstelle eintreffende Fahrzeug war das Tanklöschfahrzeug der Ortswehr Gödens. Den Kräften bot sich folgendes Bild: Alle Personen hatten das Gebäude bereits verlassen, am Einsatzort war deutlicher Brandgeruch feststellbar. Der Angriffstrupp Gödens kontrollierte die Räumlichkeiten mit der Wärmebildkamera. Gemeinsam mit den Kameraden der Ortswehr Sande wurde der Kamin auf Auffälligkeiten untersucht.

Der Einsatzleiter der Ortswehr Gödens übergab nach kurzer Zeit an den Einsatzleiter der Ortswehr Sande, in deren Einsatzgebiet die Einsatzstelle liegt.

Polizei und Rettungsdienst waren ebenfalls vor Ort. Die Ortswehr Gödens war mit neun Kräften vor Ort. Aus beiden Sander Ortswehren waren insgesamt rund 20 Feuerwehrleute im Einsatz.