Sanderbusch Helle Flure, lichtdurchflutete und geräumige Zimmer mit modernen Bädern und eine gute ärztliche Ausstattung: Denn nicht nur die Patienten sollen sich im neuen Bettenhaus des Nordwest-Krankenhauses Sanderbusch wohlfühlen, sondern auch die Mitarbeiter. Und deshalb wurden sie von Anfang an in die Planungen einbezogen. Das Fazit? „Es gibt nichts zu meckern“, sagt der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Werner-J. Mayet.

Wie berichtet, wird das Krankenhaus abschnittsweise saniert. Jetzt ist das neue Bettenhaus fertig, das zum dritten Bauabschnitt der langjährigen Bau- und Sanierungsphase gehört.

Für die gesamten Sanierungsmaßnahmen des Nordwest-Krankenhauses sind etwa 17,5 Millionen Euro eingeplant, 17 Millionen davon werden vom Land getragen, den Rest muss das Krankenhaus selbst finanzieren. Das neue, rund 3000 Quadratmeter große Bettenhaus hat etwa 6 Millionen Euro gekostet.

Keine Zusatz-Betten

In dem Neubau, der sich übrigens direkt an den Altbau anschließt, so dass die Anbindung von innen gar nicht zu sehen ist, werden keine zusätzlichen Betten untergebracht. Er dient als reine Ausweichfläche, da im Rahmen der Modernisierung der Patientenzimmer Badezimmer eingebaut werden. Dadurch geht Platz für etwa 63 Betten verloren.

Auf drei Etagen sind also ausschließlich helle und geräumige Patientenzimmer zu finden. Hinzu kommen neue Dienstzimmer mit Nebenräumen, Stationsküche, Wäschelager und Pflegeräume. Im Keller befinden sich Archive, Lagerflächen und technische Infrastruktur.

„Das ist Krankenhausbau auf höchstem Niveau“, sagte Aufsichtsratsvorsitzender und Landrat Sven Ambrosy bei der Vorstellung des Neubaus am Donnerstag. „Die Attraktivität eines Ortes hängt auch von der Gesundheitspolitik ab – und hier wurden optimale Bedingungen für die Bürger geschaffen.“

Auch die Mitarbeiter selbst sind froh: „Der Bau sieht nicht nur schön aus, auch die Ausstattung ist gut. Das ist wichtig, da die Anforderungen stetig steigen“, sagte Mayet. Zudem bedeute es Wertschätzung der Mitarbeiter, sie in die Planung einzubeziehen.

Dem stimmte Pflegedienstleiterin Katja Bünting zu. Sie lobte auch das Raumkonzept: „Durch den Neubau liegen die Patientenzimmer nah beieinander. Das verkürzt die Wege.“ Zudem gibt es in allen Zimmern Bädern.

Das jetzt neue Bettenhaus gehört zum K-Flügel. Anfang Februar soll der F-Flügel angefasst werden, wie der Technische Leiter Günther Bauer berichtetet. Das ist dann der zweite Teil des dritten Bauabschnitts. Das Gebäude wird komplett entkernt, dann werden drei Stationen auf drei Ebenen neu aufgebaut.

Das Schlaflabor wird darin dann mit fünf Plätzen Platz haben – zuvor gab es drei. „Wir haben eine Unterkapazität in der Schlafmedizin und sind dort ausgebucht bis auf Monate“, sagte Geschäftsführer Frank Germeroth. Zudem wird es Isolierstationen geben.

Im laufenden Betrieb

Insgesamt werden für diesen Bauabschnitt zehn Monate Bauzeit eingeplant. Danach geht es mit dem D-Flügel weiter. Ganz zum Schluss steht der G-Flügel an. Alle Bauarbeiten werden im laufenden Betrieb durchgeführt. Bauende insgesamt soll 2022 sein.

Zum vierten Bauabschnitt gehört die Erneuerung des Eingangs samt neuer Caféteria, die auch für Vorträge genutzt werden kann, sowie neuem Empfangsbereich, um die Wartezeit zu verkürzen. „Und im Kopf haben wir auch schon den fünften Bauabschnitt“, sagte Bauer.

