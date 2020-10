Friesland-Kliniken: Verschärfte Regeln für Krankenbesuch

Sanderbusch /Varel Wegen steigender Corona-Infektionszahlen haben die Friesland-Kliniken die Besuchsregeln für Angehörige von Patienten aktualisiert: Wer sich in den letzten 14 Tagen vor dem Besuch in einem deutschen oder internationalen Risikogebiet aufgehalten hat, darf das Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch und das St. Johannes-Hospital in Varel nicht betreten. Eine Ausnahme gilt mit negativem Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Die Regelung gilt ab sofort.

Frank Germeroth, Geschäftsführer der Friesland-Kliniken, hofft auf Verständnis: „Die Infektionszahlen steigen auch in Friesland. Das betrachten wir mit Sorge. Weil der Schutz unserer Patienten und Mitarbeiter weiter höchste Priorität hat, sehen wir uns gezwungen, unsere Besuchsregeln zu überarbeiten.“

Darüber hinaus gelten in beiden Krankenhäusern die bekannten Regeln weiter: Tragen von medizinischem Mund-Nasen-Schutz – keine selbstgenähten Masken – während des gesamten Aufenthalts für Besucher und Patienten, Abstand halten und Hände desinfizieren.