Blaulicht: Kiter schafft es nicht an Strand

Appell der Seenotretter: verlorenes Material melden

Auch erfahrene Wassersportler geraten immer wieder in Seenot. Allein vor der Niedersächsischen Nordseeküste waren die Retter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) im vergangenen Jahr 649-mal im Einsatz, um 26 Menschen aus Seenot 76 weitere aus gefährlichen Situationen zu retten. Und jedes Jahr wieder sorgen Surfer und Kiter vor Hooksiel und Schillig für Rettungseinsätze auch von DLRG und Feuerwehren.

Die DGzRS hat für Wassersportler auf ihrer Internetseite sicher-auf-see.de Wichtiges und Wissenswertes zusammengestellt. Kite- und Windsurfer etwa sollten niemals allein unterwegs sein, damit im Notfall Hilfe gerufen werden kann. Für sie gibt es etwa die Sicherheits-App „SafeTrx“.

Und die Seenotretter appellieren an Wassersportler, verloren gegangenes Material zu melden – denn im Wasser treibende Surf-Teile sorgen immer wieder für unnötige Einsätze: Wenn sie entdeckt werden, ist leicht ein Notfall zu vermuten.

Eine kurze Mail mit Beschreibung des verlorenen Materials sowie einer Telefonnummer und der Ort des Verlusts an die Mailadresse mrcc@seenotretter.de genügt. Für Lenkdrachen und Boards bietet die DGzRS spezielle Sticker an. Findet jemand treibendes Material auf See oder an Land, können die Seenotretter Kontakt aufnehmen und leichter ermitteln, ob eine Notlage vorliegt. Das spart Zeit und unnötige Suchen. Kiter können das Aufkleberset für ihren persönlichen Bedarf bei den Seenotrettern kostenlos bestellen unter

Mehr Infos unter www.sicher-auf-see.de

sicher-auf-see.de/sportarten/kiter/kitesticker/