Schillig Die Feuerwehr ist am späten Samstagnachmittag bei einem Garagenbrand in Schillig im Einsatz gewesen. Ein Mitarbeiter einer Seniorenbetreuung hatte beim Besuch einer Frau im Norderneyerweg eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Garage und des Wohnhauses festgestellt und umgehend den Notruf abgesetzt.

„Sehr mutig, aber auch nicht ungefährlich rettete er die Bewohnerin aus der stark verqualmten Wohnung“, berichtet die Feuerwehr Minsen im Anschluss. Beim Eintreffen der Feuerwehr Minsen brannte die Garage vollständig. Die Einsatzkräfte hörten Explosionen, vermutlich von Spraydosen. Die Bewohnerin und ihr Retter wurden zur Beobachtung und Untersuchung auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst Friesland betreut.

Von den Feuerwehren Minsen und Hohenkirchen wurden mehrere Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Zur Sicherheit der Einsatzkräfte stand während des ganzen Einsatzes die Atemschutz-Notfall-Trainierte-Staffel aus Waddewarden in Bereitschaft, berichtet die Feuerwehr.

Der Einsatzleiter und Ortsbrandmeister Norbert Freymuth ist sich sicher: „Wäre dieser Brand nicht so frühzeitig entdeckt worden, hätte es deutlich schlimmer ausgehen können, da ein Übergreifen auf weitere Häuser in dieser geschlossenen Bauweise, sehr wahrscheinlich gewesen wäre“.

Die Nachlöscharbeiten und die Sicherung der Einsatzstelle dauerten bis in den frühen Abend. In der nacht dann erneut Alarm: Offenbar hatte sich ein Glutnest in der als Lager genutzten Garage gehalten und das Feuer erneut entfacht. Gegen 2.30 Uhr am Sonntagmorgen musste die Feuerwehr Minsen deshalb noch einmal in den Norderneyerweg ausrücken.