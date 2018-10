Schillig Zu einem kraftraubenden Rettungseinsatz im Wattenmeer bei Schillig wurde die Feuerwehr Minsen am Freitagnachmittag gerufen. Eine Rollstuhlfahrerin hatte mit einem ballonbereiften Wattmobil an einer Wattwanderung teilgenommen. Etwa zwei Kilometer vor dem Strand verlor das Mobil in zwei von drei Reifen Luft, so dass eine Weiterfahrt unmöglich war.

Zur Rettung setzte die Feuerwehr ein Boot und etwa 15 Kameraden ein, die das Wattmobil mit Muskelkraft zum Strand zogen. Die besorgte Wattwanderin konnte dort wohlbehalten in ihren Rollstuhl umsteigen und ihren Nordseeausflug fortsetzen.

Bei diesem Einsatz zeigte sich wiedermal, dass der Feuerwehr Minsen für solche Aufgaben im Wattenmeer nicht die geeigneten Rettungsmittel zur Verfügung stehen. In den letzten vier Jahren hatte die Feuerwehr Minsen durchschnittlich acht Einsätze dieser Art pro Jahr und rettete dabei mehr als 40 Personen aus misslichen Lagen im Wattenmeer. Sowohl die Gemeinde Wangerland, als auch der Landkreis Friesland arbeiten hierbei an einer Lösung – bleibt zu hoffen, dass diese bis zur nächsten Feriensaison gefunden wird, so der Ortsbrandmeister.