Schillig Erneut hat es einen Großeinsatz am Strand gegeben: Am Mittwoch um 14.10 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Minsen an den Strand in Schillig gerufen: Dort steckten laut Leitstelle zwei Personen im Watt fest.

„Wir entdeckten in etwa 1,5 Kilometern Entfernung vom Strand in Schillig entfernt zwei Personen auf einer Sandbank – sie standen bereits bis zu den Knien im Wasser“, berichtet Minsens Ortsbrandmeister Norbert Freymuth.

Da zu dieser Zeit das Wasser gerade auflief, waren die beiden Wattspaziergänger vom Wasser eingeschlossen. Passanten hatten den Notruf abgesetzt, weil die beiden gewunken hatten, berichtet Freymuth.

Neben den Einsatzkräften der Ortswehr Minsen waren auch der Rettungshubschrauber „Christoph 26“ aus Sanderbusch, der Rettungsdienst, die DLRG und die Seenotretter der DGzRS alarmiert worden. Die Einsatzleitung hatte die Feuerwehr Minsen.

Der Rettungshubschrauber nahm Kurs auf die beiden Wattwanderer auf der Sandbank – sie liefen daraufhin auf der sandigen Erhöhung selbst zum Strand. „Die beiden haben es alleine geschafft, zum Strand zurückzukehren, so dass wir nicht eingreifen mussten“, so Norbert Freymuth.