Schillig Die Polizei weitet ihre Ermittlungen zu den Spanner-Vorfällen auf dem Campingplatz Schillig nun aus: Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Phantombild nach den Angaben der 15-Jährigen veröffentlicht, die am 16. Juli in der Dusche gefilmt worden war.

Wie berichtet, war es sowohl Mitte Juli als auch im August zu Spanner-Übergriffen im Sanitärgebäude des Campingplatzes gekommen. Jedes Mal hatten Unbekannte Frauen heimlich gefilmt.

Bei den Fällen im August konnte die Polizei einen mutmaßlichen Täter – einen Urlauber – ermitteln, der die Taten gestand hat.

Bei den Fällen am 16. Juli und am 29. Juli waren ein 15 und ein 16 Jahre altes Mädchen unter der Duschwand hindurch per Handy möglicherweise gefilmt oder fotografiert worden. Die 15-Jährige hatte um Hilfe geschrien und konnte den Täter beschreiben. Da die bisherigen Ermittlungen der Polizei nicht zu einer Identifizierung des Täters geführt haben, wird nun die Bevölkerung um Mithilfe gebeten und das Phantombild veröffentlicht.

Der Mann soll 50 bis 55 Jahre alt und ca. 1,80 Meter groß sein. Er hatte einen normalen Körperbau, seine Erscheinung soll ungepflegt sein. Er soll brustlange, dunkelblonde, leicht wellige Haare und Fünftagebart haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 04461/92 110.