Schillig /Wilhelmshaven Im Fall der Spanner-Vorfälle auf dem Campingplatz in Schillig vermutet die Polizei, dass es sich jedes mal um unterschiedliche Täter handelt. Die Ermittlungen laufen, doch bisher gibt es keine neuen Anhaltspunkte, sagte Andrea Papenroth, Sprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven.

Zwei Fälle im Juli

Am 16. Juli und am 29. Juli waren ein 15 und ein 16 Jahre altes Mädchen beim Duschen im Sanitärgebäude des Campingplatzes unter der Duschwand hindurch per Handy möglicherweise gefilmt oder fotografiert worden.

Die 15-Jährige hatte geschrien, als sie das Handy entdeckt hatte und so Hilfe herbeigerufen. Der Täter war geflüchtet und war dabei gesehen worden. Es handelte sich um einen Mann von etwa 55 Jahren mit schulterlangen strohblonden Haaren und blondem Stoppelbart, der einen insgesamt ungepflegten Eindruck gemacht habe. „Das Mädchen hat toll reagiert, indem es laut gerufen und Aufmerksamkeit erzeugt hat“, lobt Papenroth.

Dadurch gelang es, eine Täterbeschreibung zu erhalten. Bei dem Spanner-Vorfall am 29. Juli hatte das betroffene Mädchen nur das Handy gesehen.

Unterdessen ist bei der Polizei von einer 57-Jährigen ein dritter Vorfall angezeigt worden, der sich am 11. August ereignet hat. Alle drei Spanner-Vorfälle haben gemeinsam, dass sie in der Mittagszeit bzw. am frühen Nachmittag passiert sind, so Papenroth.

Ermittlungen laufen

Die Polizei ermittelt in allen drei Fällen wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs. „Das ist ein Straftatbestand und kein Kavaliersdelikt“, betont die Polizei-Sprecherin. Gleichwohl hatte die Polizei die beiden ersten Vorfälle nicht öffentlich gemacht. Es gelte, im Rahmen der Verhältnismäßigkeit Interessen zu wahren – die der Campingplatz-Betreiber, die der Opfer und die der Polizei bei ihren Ermittlungsaktivitäten, sagte Papenroth.

Die Wangerland Touristik wird nun Videoüberwachung an den Eingängen der Sanitärgebäude anbringen.