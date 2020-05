Blaulicht: 17-Jährige aus Schortens beißt Polizisten

Schortens Eine 17-Jährige hat in der Nacht zu Montag in Schortens Polizisten mit Schottersteinen vom Bahndamm beworfen: Anlieger hatten gegen 2.57 Uhr die Polizei gerufen, weil auf der Menkestraße Jugendliche randalieren. Vor Ort entdeckten die Beamten die 17-Jährige, die nach Ansprache zum Bahnübergang lief und mit Steinen auf die Polizisten warf. Dabei traf sie den Streifenwagen und beschädigte ihn.

Als die Beamten das Mädchen an weiteren Steinwürfen zu hindern versuchten, biss es einem Polizisten in den Zeigefinger und wehrte sich heftig. Am Ende brachten die Polizisten die 17-Jährige nach Hause zu ihren Eltern – auf der Fahrt dorthin beschimpfte sie die Beamten wüst. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung ein.

