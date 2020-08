Blaulicht: Bei Schießübungen Scheiben durchlöchert

Schortens Zum Glück ist es beim Sachschaden geblieben und niemand wurde von „verirrten“ Projektilen verletzt: Am Freitag gegen 19.50 Uhr hatte ein Anlieger der Straße Am Brumidik in Schortens die Polizei gerufen, weil eine Fensterscheibe seines Hauses augenscheinlich mehrere Einschusslöcher aufwies.

Die zur Sachverhaltsaufnahme entsandten Beamten des Polizeikommissariats Jever bestätigten, dass es sich um Einschusslöcher handelt. Sie entdeckten auf einem der Nachbargrundstücke mehrere Personen, die „Schießübungen“ mit Federdruckwaffen vornahmen. Unter den Oberbegriff Federdruckwaffe fallen etwa Druckluftwaffen wie Luftpistolen und -Gewehre, aber auch Erbsenpistolen.

Laut Polizei haben sich bei den Schießübungen vermutlich mehrere Projektile über die Grundstücksgrenze „verirrt“ und dabei insgesamt zwei Fensterscheiben durchlöchert. „So ist es nur einem glücklichen Umstand zu verdanken, dass es nur zu Sachschäden gekommen ist“, so die Polizei. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren ein und stellten die Federdruckwaffen sicher.