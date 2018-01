Schortens Drei Einsätzen haben die Feuerwehr Schortens zum Jahreswechsel auf Trab gehalten: Den letzten Einsatz 2017 hatte die Ortsfeuerwehr am Silvestertag am späten Nachmittag im Klosterweg: In Höhe der Kreuzung Addernhausener und Jeversche Straße brannte eine vier Meter hohe Thuja in einer Hecke. Durch das beherzte Eingreifen der Anwohner mittels Gartenschlauch musste die Feuerwehr nur noch den Brandherd kurz ablöschen und eventuelle Brandnester kontrollieren.

Auch die ersten Brände im neuen Jahr hat die Ortsfeuerwehr bereits bekämpft: Am Neujahrstag wurde die Feuerwehr gegen 5.45 Uhr in den Eschenweg gerufen. Dort brannte bei Eintreffen der Feuerwehr ein Auto in voller Ausdehnung. Durch das schnelle Eingreifen wurde ein Übergreifen der Flammen auf die beiden angrenzenden Wohnhäuser verhindert.

Wodurch der Brand entstanden ist, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt die Schadensursache und die Schadenhöhe. Nach etwa zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte abrücken.

Kaum im Feuerwehrhaus wieder angekommen, wurde der zweite Brand in der Nacht gemeldet: Im Amselweg brannte ein Altkleidercontainer. Auch dort konnte durch schnelles Eingreifen ein größerer Schaden vermieden werden.

Bei allen Einsätzen war die Schortenser Wehr mit 20 Einsatzkräften vor Ort.