Blaulicht: Gesucht wird: Leon aus Schortens

Schortens Die Polizei sucht einen Jungen, um ihm sein Feriengeld zu übergeben. Am Montag hat ein ehrlicher Finder in der Polizeistation Schortens einen Umschlag mit Geld abgegeben –

der auffällig blaue Umschlag wurde am Donnerstag auf dem Bürgerhausplatz gefunden. Zu dieser Zeit fand dort der Wochenmarkt statt. Der Umschlag ist in Rot mit den Worten „Feriengeld für Leon“ beschriftet, darin sind 66 Euro. Wer kann der Polizei bzw. Leon helfen, dass er sein Feriengeld auch erhält? Hinweise an die Polizei: Tel. 04461/91 87 90.