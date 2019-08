Schortens Alarm, Alarm, Alarm oder: dreimal werden wir noch wach: Eine unruhige und schlaflose Nacht haben die freiwilligen Kräfte der Schortenser Feuerwehren zu Freitag erlebt: Dreimal – zum ersten Mal um Mitternacht, dann wieder gegen 1 Uhr und ein drittes Mal um 3.40 Uhr wurden die Feuerwehrleute aus dem Schlaf gerissen, weil es im Stadtgebiet brennen soll.

Um Mitternacht wurden die Ortswehren aus Accum Sillenstede und Schortens zu einem Einsatz ins Schortenser Zentrum gerufen. Dort hatte eine Brandmeldeanlage aus noch nicht bekannten Gründen ausgelöst. Bereits elf Minuten nach der Alarmierung konnte der Einsatz abgebrochen und Fehlalarm gemeldet werden.

Eine Stunde später folgte der zweite Stadtalarm: Diesmal rückten die Rettungskräfte zum Nordfrostring aus. Auch dort hatte eine Brandmeldeanlage ausgelöst – abermals ein Fehlalarm.

Stadtalarm Nummer 3 gab es um 3.40 Uhr, als die Kameraden der Feuerwehren Schortens, Accum und Sillenstede abermals geweckt wurden. Die Brandmeldeanlage im Stadtzentrum hatte zum zweiten Mal irrtümlich ausgelöst. Auch diesmal handelte es sich wieder zum Glück nur um einen Fehlalarm.

Schon am späten Nachmittag, zur Feierabendzeit, war die Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr gefragt: Die Rettungskräfte wurden gegen 17.30 Uhr ins Rathaus in Heidmühle gerufen. Dort sollte eine Person in einem Fahrstuhl steckengeblieben sein. Als das erste Fahrzeug am Rathaus eingetroffen war, konnte der Einsatz bereits abgebrochen werden: Der Hausmeister hatte die Person bereits aus dem Fahrstuhl befreien können.