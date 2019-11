Schortens Weil er sein Auto-Kennzeichen am Unfallort verloren hat, konnte die Polizei am Sonntag schnell einen 18-jährigen Unfallfahrer ermitteln: Eine Anwohnerin hatte an der Kreuzung Plaggestraße/Menkestraße in Schortens einen lauten Knall gehört und daraufhin die Polizei gerufen.

Die Polizeibeamten stellten fest, dass ein Autofahrer beim Abbiegen offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte und daraufhin einen Ampelmast überrollt hatte. Der Unfallfahrer war weitergefahren – doch Fahrzeugteile samt Auto-Kennzeichen blieben auf der Straße liegen.

Unter der Halteranschrift fanden die Polizisten den 18-Jährigen, der vermutlich das Auto gefahren hat. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Beschuldigten fest. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine Atemalkohol-Konzentration von 0,78 Promille bei dem jungen Fahrer. Deshalb musste er mit zur Blutprobe auf der Dienststelle. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Polizei sucht außerdem Zeugen eines Ladendiebstahls am Samstag gegen 14 Uhr im Sportgeschäft an der Bahnhofstraße 23 in Schortens: Dort betraten laut Polizei zwei südländisch aussehende Männer das Geschäft und hielten sich für eine längere Zeit im rückwärtigen Bereich auf. Eine Zeugin beobachtete, dass die Männer nach Verlassen des Geschäfts Bekleidungsstücke samt Bügel trugen. Zum Diebesgut können bisher keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, denen die beiden Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich im Polizeikommissariat in Jever unter Tel. 04461/92 110 zu melden.