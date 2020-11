Blaulicht: Opfer wehrt sich mit Pfefferspray

Schortens Die Polizei sucht Zeugen eines versuchten Raubs in Schortens: Am Dienstag um 23.40 Uhr forderte ein Unbekannter vom 25-jährigen Opfer auf der Straße Am Klosterneuland unter Vorhalten eines Messers die Herausgabe von Geld und Handy. Das Opfer wehrte sich mit Tierabwehrspray – der Räuber flüchtete Richtung Wohnpark.

Das Opfer klingelte daraufhin willkürlich bei Häusern, um von dort die Polizei zu rufen. Der Täter soll zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß, von schmächtiger Statur und eher jünger gewesen sein. Auffällig waren die gepflegten Augenbrauen. Bekleidet soll er mit einer schwarzen Carhartt-Jacke, einem schwarzen Basecap und einer dunklen Hose sein. Bei der Tat trug er ein schwarzes Bandana mit weißen Elementen im Mundbereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Jever unter Tel. 04461/92 110 zu melden.

