Blaulicht: Rettungseinsatz für Leguan und Schildkröte

Schortens Ein brennendes Reptiliengehege an der Jeverschen Straße in Schortens hat am Montag für einen großen Einsatz der Feuerwehren Schortens, Accum und Sillenstede gesorgt: Um 13.46 Uhr hatten Passanten das Feuer entdeckt und begonnen, Schildkröten und einen Leguan vor den Flammen zu retten.

Da der Brand sich nur auf das Gehege beschränkte, konnte die Feuerwehr eine Ausbreitung auf einen anliegenden Schuppen und eine Thujahecke durch die zügig eingeleiteten Löschmaßnahmen verhindern. Ein Passant erlitt leichte Brand-Verletzungen bei der Rettung der Tiere und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst betreut.

Um zu verhindern, dass sich versteckte Glutnester im Gehege befinden, die später wieder aufflammen, wurde es noch ausgiebig per Wärmebildkamera kontrolliert. Nach 45 Minuten konnten die Feuerwehrkräfte die Einsatzstelle an die Eigentümerin übergeben. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt, so der stv. Stadtbrandmeister Timm Harms.