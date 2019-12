Schortens Zwei Einsätze für die Freiwilligen Feuerwehren Schortens am frühen Samstagmorgen: Um 5.07 Uhr wurden die Ortswehren Schortens und Sillenstede ins Schortenser Gewerbegebiet gerufen: Dort hat ein Holzunterstand direkt neben dem Bowlingcenter aus bislang unbekannten Gründen Feuer gefangen.

Ein Fahrzeug und ein Anhänger, die in unmittelbarer Nähe abgestellt waren, wurden durch Hitzeeinwirkung in Mitleidenschaft gezogen worden. Unter Atemschutz und mit der Schnellangriffseinrichtung konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Gebäude verhindern, der Carport brannte komplett ab. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.

Gerade als die Einsatzkräfte auf dem Rückweg vom Gewerbegebiet zum Feuerwehrhaus waren, wurden sie von der Leitstelle gleich zum nächsten Einsatz beordert: In der Nähe des Bahnübergangs Plaggestraße/Nordfrost-Ring hatte sich gegen 6 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Dort liefen Betriebsstoffe aus, die durch die Feuerwehr abgebunden wurden. Zudem leuchteten die Einsatzkräfte die Unfallstelle aus, sicherten sie ab und unterstützten den Rettungsdienst. Nach 1,5 Stunden konnten die Kräfte die Einsatzstelle verlassen und endlich „Feierabend“ am frühen Samstagmorgen machen.

Zu dem Unfall kam es, als ein 26-jähriger Slowake auf der Plaggestraße mit überhöhter Geschwindigkeit und betrunken eine Kurve übersah und frontal eine Mauer rammte. Am Pkw entstand Totalschaden. Der Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.