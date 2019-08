Schortens Unfall auf der Orbiskreuzung: Am Donnerstag gegen 19.50 Uhr hatte ein 29-jähriger BMW-Fahrer vor der roten Ampel gehalten – der 41-jährige Fahrer des hinter ihm fahrenden Kia bemerkte das zu spät und fuhr auf. Dabei wurden beide Fahrer leicht verletzt, an den Autos entstand erheblicher Schaden und sie mussten abgeschleppt werden. Die Ortswehr Accum unterstützte mit 19 Einsatzkräften die Polizei bei der Absicherung der Unfallstelle und streute auslaufende Betriebsstoffe ab.

Birkenstraße und Birkenweg – beides gibt es in Schortens. Und zu beiden rückte am Donnerstagabend je eine Schortenser Ortswehr aus: Um 22.06 Uhr hatte die Leitstelle zunächst die Ortswehr Schortens alarmiert, weil am Birkenweg – und der liegt in Heidmühle – ein Baum auf die Fahrbahn zu stürzen drohe.

Es handelte sich aber gar nicht um den Birkenweg, sondern um die Birkenstraße. Und die liegt in Grafschaft – so konnte die Ortswehr Schortens nach Rücksprache mit der Leitstelle Friesland/Wilhelmshaven ihre Einsatzfahrt nach knapp drei Minuten abbrechen.

Stattdessen wurden die Kameraden der Ortswehr Sillenstede nachalarmiert. Die hatten gerade einen Sonder-Dienstabend beendet, waren 3 Minuten später unterwegs und beseitigten den Baum zügig. Nach 30 Minuten waren die 20 Einsatzkräfte wieder im Feuerwehrhaus.

Für die Polizei zog sich dieser Baum-Einsatz deutlich länger hin – denn der Streifenwagen wurde zunächst an den Birkenweg Heidmühle und von dort an die Birkenstraße Grafschaft geschickt.

„Nicht nur eine Rettungsgasse auf Autobahnen ist wichtig, sondern auch, im Idealfall eine genaue Ortsangabe zum Einsatzort“, zieht die Freiwillige Feuerwehr Sillenstede Bilanz: „Dann erspart man sich viele Fragen und Erklärungen.“