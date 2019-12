Schortens Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot am Silvesternachmittag bei einem Brand in der Tannostraße in Schortens (Kreis Friesland) im Einsatz gewesen. Gegen 15 Uhr war ein Carport-Brand gemeldet worden, so die Polizei. Als die Löschkräfte eintrafen, standen der hölzerne Carport sowie der darunter stehende Toyota in Flammen. Das Feuer griff auf das Dach des angrenzenden Wohnhauses über.

Die Bewohner, eine Familie mit zwei Töchtern, habe sich aus dem ersten Obergeschoss in Sicherheit bringen können. Auch der Hund der Familie wurde gerettet.

Alle vier Familienmitglieder kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus. Das Haus sei bis auf Weiteres nicht bewohnbar, so die Polizei.

Was genau die Brandursache war, ob zuerst das Auto oder der Carport in Flammen stand, müssen nach Polizeiangaben die weiteren Ermittlungen ergeben. Auch zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.