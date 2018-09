Schortens Ungewöhnliche Entdeckung in einem Maisfeld an der Gummelsteder Straße in Schortens: Auf 15 mal 8 Metern haben Unbekannte mitten im Mais eine Hanfplantage angelegt.

Am Montag um 15.53 Uhr hatte der Landwirt die Polizei gerufen, um seinen ungewöhnlichen Fund zu melden. Beim Mähen hatte plötzlich der Häcksler des Mähdreschers blockiert – Grund war ein dünner Maschendrahtzaun, der das Hanf-Feld umgab. Das Sicherheitssystem des Mähdreschers reagierte auf das Metall, indem es die Maschine selbstständig abstellte.

Die elf bis zu drei Meter hohen Hanfpflanzen wurden sichergestellt – und zwar samt Wurzelballen ausgegraben und mit Hilfe eines angeforderten Krans aus dem Maisfeld entfernt. Die Ermittlungen der Polizei Jever dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Jever unter Tel. 04461/ 92 110 zu melden.