Feuerwehr: Gleich drei Einsätze gewuppt

Schortens Gleich drei Einsätze an einem Tag: Die Ortswehr Schortens hatte am Donnerstag einiges zu tun: Einsatz Nummer 1 begann um 9.21 Uhr: Gemeldet wurde ein Auto-Brand auf dem Pendlerparkplatz am Bohlswarfer Weg – dort war allerdings nur der Kühlwasserschlauch eines Golf III geplatzt. Wasserdampf wirkte dort wie Qualm.

Einsatz Nummer 2 führte die Ortswehr und alle anderen Schortenser Feuerwehren um 11.19 Uhr auf den Fliegerhorst – es war Stadtalarm ausgegeben worden. Doch die Einsatzfahrt konnte abgebrochen werden – es handelte sich um einen Fehlalarm.

Bei Einsatz Nummer 3 um 11.53 Uhr galt es für die Schortenser Kräfte, nach einem Unfall auf der Bahnhofstraße in Höhe des Kiosks die Strecke abzusperren.

Laut Polizei hatte der Fahrer eines weißen VW beim Abbiegen auf die Bahnhofstraße einen vorfahrtsberechtigten schwarzen Citröen übersehen. Beim Zusammenstoß verlor die Citröen-Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto, so dass sie nach links von der Fahrbahn abkam und eine ca. halben Meter hohe Laubhecke durchbrach.

Beim Versuch gegenzulenken, durchfuhr sie erneut die Hecke und stieß nun mit einem aus Richtung Grafschaft kommenden weißen VW Up zusammen. Dessen Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

An allen drei Autos entstanden der Polizei zufolge mittlere Sachschäden.