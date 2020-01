Schortens Die Ortsfeuerwehr Schortens ist mit 64 Mitgliedern in der Einsatzabteilung mehr als gut aufgestellt. Gefordert wären eigentlich für eine Wehr dieser Art 47 Mitglieder. Das hob Bürgermeister Gerhard Böhling in seinem Grußwort bei der Hauptversammlung hervor. Auch die Jugendgruppe ist mit 18 Mitgliedern, davon vier weiblich, in voller Stärke aufgestellt. Es gibt sogar eine Warteliste.

Ernennung und Beförderungen Ernennung: Feuerwehrmann: Jonas Clauß Beförderungen:

• Oberfeuerwehrmann: Pascal Hilbinger, Hendrik Jürgensen, Lennart Müller

• Hauptfeuerwehrmann: Rene Kirchner, Rene Oltmanns, Bastian Buß, Daniel Heine, Michael Knak, Lukas Pierau

• 1. Hauptfeuerwehrmann: Jakob Brosda Löschmeister: Thorsten Buß, Matthias Günther, Reiner Peters

• Oberlöschmeister: Uwe Jacobs

Nachholbedarf gibt es lediglich bei den Feuerwehrfrauen. Nur zwei haben den Weg in die Einsatzabteilung gefunden. Da sind andere Wehren deutlich weiter. Doch mit insgesamt 96 Mitgliedern kann die Wehr ihre Aufgaben voll erfüllen. 13 Mitglieder bilden die aktive Altersabteilung.

Und was sie im Lauf des Jahres leisten, geht aus der Anzahl der Dienst- und Einsatzstunden hervor. Im Jahr 2019 waren das 6523 Stunden, nur etwa 200 weniger als im Jahr davor. Das ist sicher auch darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2019 die Zahl der Brandeinsätze mit nur 22 deutlich geringer war als im Vorjahr mit 64 Einsätzen.

Ein großes Problem sind nach wie vor die Fehlalarme, das hob Ortsbrandmeister Daniel Hofsommer in seinem Bericht hervor. 14 Fehlalarme waren im vergangenen Jahr zu verzeichnen. Und das bedeutet jedes Mal, dass die Wehr ausrücken muss – nachts werden die Feuerwehrleute aus dem Schlaf gerissen oder müssen am Tag ihren Arbeitsplatz verlassen für nichts.

Angestiegen ist die Zahl der Verkehrsunfälle auf 12 gegenüber 6 im Vorjahr und die Zahl der Hilfeleistungen ist mit 21 in etwa gleich geblieben. Das zeigt, dass die Aufgabenstellungen der Feuerwehr sich immer mehr auf andere Bereiche ausweiten. Darüber hinaus hat die Wehr auch aktiv am öffentlichen Leben der Stadt teilgenommen, sei es am Volkstrauertag, dem Laternenlauf und bei der Absicherung des Jever-Fun-Laufs.