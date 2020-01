Schortens Einen schlimmen Jahreswechsel hat eine junge Familie aus Schortens erlebt: Am Silvesternachmittag gerieten aus noch ungeklärter Ursache ihr Carport und ein darunter abgestelltes Fahrzeug an der Tannostraße in Brand. Die Flammen beschädigten auch das angrenzende Wohnhaus, das bis auf weiteres nicht bewohnbar ist. Glück im Unglück: Die vier Bewohner, darunter zwei Kleinkinder, blieben unverletzt, kamen aber vorsorglich ins Klinikum nach Wilhelmshaven. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Kurz vor 15 Uhr wurde Stadtalarm ausgelöst: Neben der Feuerwehr Schortens rückten auch die Ortswehren Accum und Sillenstede an. Als das erste Einsatzfahrzeug nach vier Minuten an der Einsatzstelle eintraf, brannte der Carport und das darin stehende Auto bereits in voller Ausdehnung, das Feuer griff auf den Dachstuhl über.

Die Drehleiter aus Jever unterstützte bei den Nachlöscharbeiten und Abdecken des Dachs, um die Brandnester zu finden und zu löschen. Zusätzlich zur Absicherung der Feuerwehrkräfte wurde die Bereitschaft des DRK Schortens gerufen. Nach gut zwei Stunden war der Einsatz beendet und die etwa 70 Einsatzkräfte konnten wieder abrücken.

Zu einem zweiten Brandeinsatz musste die Schortenser Feuerwehr gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven am 1. Januar an die Steinseiffersdorfer Straße in Middelsfähr ausrücken: Dort war gegen 13.25 Uhr bei der Entsorgung von Böllerresten die Mülltonne in Brand geraten. Die Flammen griffen auf eine Pergola über und dann aufs Wohnhaus.