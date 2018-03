Schortens Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Schortens hat die Ortswehr und die Jugendfeuerwehr Schortens im vergangnen Jahr wieder finanziell kräftig unterstützt und so Anschaffungen ermöglicht, die nicht im eigentlichen Budget der Feuerwehr vorgesehen sind. Gut 7000 Euro haben die Feuerwehr-Förderer dafür aufgebracht, berichtete Vorsitzender Carsten Thomsen auf der Jahreshauptversammlung des Fördervereins.

Rund 2700 Euro flossen in die Jugendfeuerwehr – und zwar als Zuschuss für das jährliche Zeltlager sowie für Schlafsäcke und Isomatten.

Die Einsatzabteilung erhielt rund 3700 Euro für die Beschaffung von Einsatzbundhosen. Der Chronist der Ortsfeuerwehr kann nun an einem neuen Laptop arbeiten. Auch diese Anschaffung unterstützte der Förderverein mit 650 Euro.

Das Geld dafür stammt zum einen aus den Mitgliedsbeiträgen (rund 4500 Euro) sowie als Ertrag aus der Veranstaltung zum 1. Mai mit Tag der offenen Tür und großem Rahmenprogramm beim Feuerwehrhaus an der Plaggestraße (rund 5200 Euro).

Für 2018 gibt’s natürlich weitere Ideen: Für das Feuerwehrhaus soll eine neue große Kaffeemaschine her; für die Brandschutzerziehung in Kindergärten, Schulen und Jugendwehren soll ein tragbares Modell eines Branderziehungshauses beschafft werden. Außerdem hat der Förderverein einen großen Satz T-Shirts für die Einsatzabteilung, als Ergänzung zur Einsatzbekleidung, auf dem Einkaufszettel.

Stellvertretende Bürgermeisterin Anne Bödecker dankte im Namen der Stadt für die Unterstützung durch den Förderverein. Sie schnitt auch kurz den bereits auf der Jahreshauptversammlung der Stadtfeuerwehr geäußerten Wunsch der Ortswehren nach einer Drehleiter an. Wenn es mit der regen Bautätigkeit in Schortens so weitergehe, müsse man sich mit dieser Frage konkret befassen.

Dank für die Unterstützung ihrer Arbeit sprachen auch Schortens’ stellvertretender Ortsbrandmeister Dirk Heuer und der stellvertretende Jugendwart Matthias Günther aus.

Bei den turnusgemäßen Wahlen wurde Herbert Assing als zweiter Vorsitzender im Amt bestätigt.