Schortens Das war wohl der kurioseste Einsatz der Ortsfeuerwehr Schortens im Jahr 2017. Jedenfalls klang es im Jahresbericht des stellvertretenden Ortsbrandmeisters Dirk Heuer so. Kühe eines Landwirts waren in den unter dem Stall liegenden Güllekeller geraten und konnten sich nicht selbst befreien. Da mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit allen Mitteln eingreifen. Und was im Bericht ein Schmunzeln auf die Gesichter zauberte, war in Wirklichkeit alles andere als lustig.

Beförderungen Befördert wurden: • Löschmeister: Manfred Birgfeld, Uwe Jacobs, Roman Grimm Hauptfeuerwehrmann: Swen Sengebusch Hauptfeuerwehrfrau: Daniela Baust Oberfeuerwehrmann: Bastian Buß, Tobias Heyn, Rene Kirchner, Michael Knak, Lukas Pierau. Zu Feuerwehrmännern wurden Hendrik Jürgensen und Lennart Müller ernannt.

Zwei Einsatzkräfte mussten mit Atemschutz in die Gülle steigen und die Tiere für den Transport vorbereiten. Mit dem Feuerwehrfahrzeug fuhren die Einsatzkräfte in den Stall, um die Tiere letztlich mit dem Kran aus der Grube zu heben. Immerhin, Mensch und Tiere haben den Einsatz wohlbehalten, aber mit wohl etwas strengem Geruch gut überstanden.

Und darüber hinaus gab es auch im Jahr 2017 eine Vielzahl von unterschiedlichen Einsätzen. Von den 42 Brandeinsätzen waren allerdings 23 Brandsicherheitswachen zum Beispiel bei Veranstaltungen im Bürgerhaus. In die Höhe gegangen von 30 im Jahr 2016 auf 54 im vergangenen Jahr ist die Zahl der Hilfeleistungen. Das resultiert aus dem Unwetter 2017, das allein mit 21 Einsätzen mit überwiegend Wasserschäden zu Buche schlug.

Großbrände hat es 2017 glücklicherweise nicht gegeben. Allerdings brannte im Dezember ein Lkw mit Altpapier im Bereich der Stadt aus. Damit waren die Einsatzkräfte einen ganzen Tag beschäftigt. Auch im „Grön Winkel“ musste die Wehr wieder tätig werden, als ein Bagger bei Abrissarbeiten eine Gasleitung beschädigte.

Darüber hinaus engagierte sich die Wehr bei zahlreichen gesellschaftlichen Ereignissen wie dem Tag der offenen Tür, dem Fun-Lauf, dem Buspulling beim Oktoberfest (3. Platz) und dem Gedenken zum Volkstrauertag. Auch wird die Wehr noch im ersten Quartal des Jahres wieder einen Ortsbrandmeister haben, nachdem die Amtszeit von Reiner Kunz nach 30 Jahren im vergangenen Jahr geendet war. Zwei Bewerber stehen zur Wahl.