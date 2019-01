Schortens Versprochen und gehalten: Einen Bollerwagen mit Musikanlage hat Jugendwart Thorsten Buß seinen Jungs und Mädels zum Zeltlager 2018 versprochen. Und der hat beim Zeltlager im Südseecamp Wietzendorf als Stimmungsaufheller gute Dienste geleistet. Gebaut und gespendet wurde er von der Firma Freymuth Landtechnik.

Und der Höhepunkt des Jahres war dann auch das Zeltlager mit vielen Spielen, Schwimmen, einem Besuch im Kletterpark und im Serengeti-Park, berichtete Thorsten Buß bei der Jahreshauptversammlung.

Aber es wurden im Lauf des Jahres auch viele Dienste geleistet: 3460 Dienststunden haben die Jugendlichen in diesem Jahr abgeleistet, davon 537 Stunden für den Feuerwehrdienst. Darüber hinaus engagierten sie sich beim Osterfeuer, dem Frühjahrsputz, am Volkstrauertag, dem Weihnachtsmarkt und beim Sammeln von Altpapier.

Mit 17 Mitgliedern ist die Jugendwehr fast vollständig. Eine Stelle muss neu besetzt werden, weil ein Mitglied in die Einsatzabteilung gewechselt ist. Und da liegt auch die eigentliche Bedeutung der Jugendwehr, so Thorsten Buß in seinem Jahresbericht: „Fast alle Feuerwehrleute der Schortenser Wehr kommen mittlerweile aus der Jugendwehr, Quereinsteiger gibt es kaum.“

Auch bei den Wettkämpfen haben sie sich gut geschlagen. Einen zweiten Platz beim Knotenwettbewerb und einen ersten Platz beim Stadtpokal konnten sie erringen. Den Gründungspokal, der für herausragende Leistungen vergeben wird, hätten eigentlich alle verdient, so Buß. Da das nicht möglich ist, ging der Pokal an Lena Meyer. Für die Teilnahme an 43 von 44 Diensten wurde Henrik Schmitz ausgezeichnet.