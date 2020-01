Schortens /Jever Da haben sich wohl zwei junge Männer einen Scherz erlaubt – die Polizei versteht bei Amtsanmaßung indes keinen Spaß: Sie leitete gegen die Unbekannten Strafverfahren ein.

Als angebliche Polizeibeamte aus Wilhelmshaven in Zivil haben zwei etwa 25 Jahre alte Männer am Samstag gegen 19.30 Uhr zwei junge Frauen auf dem Roller auf der Bahnhofstraße angehalten: Die beiden Rollerfahrerinnen berichteten später gegenüber der echten Polizei, dass sie von einer schwarzen Limousine überholt wurden und der Beifahrer aus dem Fenster gestikulierte. In Höhe des Brunnenwegs standen die beiden Männer dann auf der Straße und hielten den Roller an. Sie forderten die Fahrerin auf, Führerschein und Personalausweis auszuhändigen und kontrollierten dann auch den Roller. Auf ein Verwarngeld wegen einer Beanstandung verzichteten die beiden Möchtegern-Polizisten aber.

All das kam den beiden jungen Frauen komisch vor – sie meldeten den Vorfall der Polizei in Jever. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 04461/92 110: Wer kann Angaben zu der schwarzen Limousine mit dem Kennzeichen WHV-MO, Rest unbekannt, machen? Die beiden Männer sollen 1,85 und 1,90 Meter groß und sehr schlank sein. Einer der beiden trug eine schwarze Ellesse-Sportjacke, der andere eine braune Winterjacke mit Fellkragen.

In der Nacht zu Samstag sind Einbrecher in das Musikhaus an der Großen Wasserpfortstraße in Jever eingedrungen: Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so über die Lindenbaumstraße in den Laden. Der Versuch, die Haupteingangstür aufzuhebeln, misslang. Die Einbrecher stahlen mehrere hochwertige E-Gitarren.

Zeugen, die verdächtige Personen etwa mit sperrigen Gegenständen oder Säcken gesehen oder etwas Verdächtiges gehört haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Jever, Tel. 04461/92 110, zu melden.