Schortens /Jever „Die Stadt Schortens hat vollkommen richtig gehandelt, indem sie das Hallenbad saniert hat.“ So sieht es Stefan de Vries, Vorsitzender der Ortsgruppe Schortens-Jever der DLRG (Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft). Die Erleichterung darüber, dass wieder ein Hallenbad zur Verfügung steht und der Schwimmbetrieb der DLRG wieder in geordneten Bahnen stattfinden kann, war auf der Jahreshauptversammlung deutlich zu spüren.

Ehrungen für besondere Verdienste Ehrungen:

• 10 Jahre Mitgliedschaft: Karsten Scheile, Jennifer Scheile, Jade Scheile, Tim Weber, Anouschka Mönck, Kerstin de Vries, Michael Garbis, Piet Thiesen, Jonathan Deiglmayr, Nils Bühler, Maya Schabio, Darius Voß

• 25 Jahre Mitgliedschaft: Christiane Legler, Björn Mühlberg, Peter Bünting, Stefan de Vries

• 50 Jahre: Brigitte Mrosek

• 60 Jahre: Gisela Hanisch, Wolf-Dieter Geißler

• 65 Jahre: Horst Klostermann Für besondere Verdienste:

• Bronzene Ehrennadel: Rene Hinrichs, Jan Völkert

• Silberne Ehrennadel: Wolfgang Grabbe, Ralf Gietzen

Wie wichtig es ist, einen flächendeckenden Schwimmunterricht anzubieten, zeigt allein schon die Zahl von 51 Badetoten im vergangenen Jahr nur in Niedersachsen. Auch für die DLRG-Ortsgruppe hat das neue Bad einen Aufschwung gebracht: Waren die Mitgliederzahlen in den Vorjahren eher zurückgegangen, ist seit der Wiedereröffnung des Bads eine Steigerung auf inzwischen mehr als 400 Mitglieder zu verzeichnen.

Mit 17 Seepferdchen, 35 Schwimmabzeichen in Bronze, 15 in Silber und 8 in Gold konnte Ausbildungsleiter Jan Völkert eine ansehnliche Bilanz vorweisen. Darüber hinaus bildet die DLRG im Rettungsschwimmen, im Schnorcheltauchen, im Gerätetauchen und im Wettkampfschwimmen aus. Insgesamt haben die Betreuer 1690 Stunden ehrenamtlichen Dienst geleistet.

Auch die Anzahl der Alarmierungen war mit 14 ungewöhnlich hoch. Von kuriosen Einsätzen wie Rehen im Watt reichte das Spektrum bis zu sehr ernsten Einsätzen wie einer gekenterten Segelyacht und dem Flugzeugabsturz bei Hooksiel. Daneben mussten die Rettungsschwimmer ausrücken zu einem vermeintlichen Suizid, der sich aber nicht bewahrheitete, und zu vier Kitesurfern in Not und mehreren hilflosen Personen im Watt.

Seit Ende 2018 ist die DLRG offiziell vom Landkreis Friesland mit der Wasserrettung beauftragt: Die Wasserrettung erfolgte in Friesland seit 1989 durch die DLRG – Einheiten der DLRG aus dem Wasserrettungszug des Katastrophenschutzes übernahmen auch die Wasserrettung im Sinn des Rettungsdienstgesetzes. Aufgaben des Wasserrettungszugs sind Rettung von Mensch und Tier aus Wasser-Gefahrenlagen, Tauchaufgaben und Sicherung von Einsatzkräften auf und am Wasser.

Hintergrund der offiziellen Beauftragung war, dass der Wasserrettungszug im Rahmen des Katastrophenschutzes jährlich Zuschüsse des Landkreises für Investitionen erhalten hat, aber eine Vergütung aus dem Budget des Rettungsdienstes für Einsätze bzw. Bereitschaft gab es bisher nicht. Das ist nun der Fall.

Für die Ausbildung können sich die Retter über ein neues Tauchgerät freuen und 2000 Euro Spenden, die eingeworben werden konnten.

Wasseraufsicht leisteten die Retter im Aqua-Fit, im Freibad Jever und am Sander See mit insgesamt 581 Stunden. Dabei hob Stefan de Vries hervor, dass die Zusammenarbeit mit den Stadtverwaltungen und Bäderleitungen hervorragend funktioniere.