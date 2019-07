Schortens /Jever Polizeikräfte der Inspektion Wilhelmshaven/Friesland haben am Mittwochmorgen drei Gebäude – zwei in Schortens, eins in Jever – durchsucht: Die Ermittlungen richten sich gegen einen 27-Jährigen aus Schortens. Es geht um Eigentums- und Betäubungsmittelkriminalität.

Laut Mitteilung der Polizei hatte die Staatsanwaltschaft Oldenburg die Hausdurchsuchung beantragt, das Gericht hatte den Durchsuchungsbeschluss an geordnet. Die Einsatzkräfte der Polizei, die von Diensthundeführern unterstützt wurden, nahmen sich zwei private Objekte in Schortens und ein Geschäft im Stadtgebiet Jever zur Durchsuchung vor – dabei kam es laut Polizei unter anderem „zum Einsatz von Zwangsmitteln bei der Türöffnung“, heißt, die Türen wurden aufgebrochen.

Bei den Durchsuchungen seien Beweismittel sichergestellt worden. „Diese Auswertung und die Ermittlungen dauern an, nähere Angaben können mit dem Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht gemacht werden“, so die Polizei.