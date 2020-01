Schortens Zwei Männer mit Motorrad haben am Donnerstagvormittag in Schortens eine herannahende Nordwestbahn zu einer Notbremsung gezwungen.

Im Bereich des Gewerbegebietes hinter dem Betrieb eines Raumausstatters hatte sich ein Motorradfahrer auf freier Strecke auf das Gleisbett gestellt und ließ sich von einer weiteren Person mit einer Spiegelreflexkamera fotografieren. Der Führer des herannahenden Zuges auf dem Weg von Wilhelmshaven nach Esens erkannte die Situation, gab einen Signalpfiff und leitete die Schnellbremsung ein. Die Personen räumten den Gleisbereich noch gerade rechtzeitig, so dass es zu keinem Zusammenstoß kam. Der Zug passierte jedoch noch den Ort, wo das Motorrad mit dem Fotoposer stand.

Die rund 35 Fahrgäste wurden aufgrund der Schnellbremsung nicht verletzt. Die unbekannten Motorradfahrer entfernten sich über einen Grünstreifen und Parkplatz in Richtung des Raumausstattungsunternehmens.

Der Vorfall ereignete sich am 2. Januar gegen 11.28 Uhr. Die Bundespolizei in Oldenburg ermittelt gegen die Unbekannten wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht Zeugen des Vorfalls. Die männliche Person im Gleis soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein, einen kurz gehaltenen Vollbart tragen und war mit einem auffälligen, rotkarierten Bauarbeiter- oder Holzfällerhemd bekleidet. Unter der Oberbekleidung trug die Person ein graues Kapuzenshirt und hatte eine dunkelgraue Mütze.

Bei der zweiten Person handelte es sich um eine männliche Person, die dunkel gekleidet war. Sie führte eine Spiegelreflexkamera mit sich.

Beim Motorrad handelte es sich um einen Chopper mit roten Tank, möglicherweise der Marke Harley-Davidson Das Kennzeichen konnte nicht erkannt werden.

Wer Angaben zum Vorfall und auch zu den Tätern oder dem Motorrad machen kann, wird gebeten, sich mit der Bundespolizei Oldenburg unter Tel. 0441/ 21 83 80 in Verbindung zu setzen. Die Bundespolizei weist darauf hin, dass gefährliche Eingriffe in den Bahnverkehr strafrechtlich verfolgt werden.