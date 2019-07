Schortens Marian Grau ist mit seinen gerade mal 15 Jahren der jüngste Reiseblogger Deutschlands. Mehr als 31 Länder hat er schon bereist und auf seiner Liste stehen noch viele weitere interessante Reiseziele. „GeoMarian“ heißt sein Blogg. Dort berichtet er über seine Reisen und gibt Tipps für andere Weltenbummler.

Wer Marian einmal persönlich kennenlernen möchte, hat am 14. Juli die Chance dazu. Dann ist der junge Mann auf Einladung der Stadtbücherei in Schortens zu Gast. Veranstaltungsbeginn ist 16 Uhr. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Julius-Clubs statt. Anmeldungen zum Julius-Club sind in der Stadtbücherei Schortens möglich.

Hinter der Reiselust des Jugendlichen steckt eine bewegende Geschichte. Marian ist gerade neun Jahre alt, als sein schwerbehinderter Bruder Marlon stirbt. Dieser Schicksalsschlag sollte sein Leben für immer verändern. In seinem Buch „Bruderherz: Ich hätte dir so gerne die ganz Welt gezeigt“ berichtet Marian nicht nur von seinen Reisen, sondern erzählt auch, wie Marlon ihn zu dem Menschen gemacht hat, der er heute ist.

Seine Reiseberichte sind auch eine Liebeserklärung an seinen Bruder, den Marian im Herzen immer dabeihat.