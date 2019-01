Schortens /Oldenburg Mit der Berufung gegen ein Urteil des Amtsgerichts Jever hat ein 21-Jähriger am Montag einen Teilerfolg erzielt: Das Landgericht Oldenburg sprach den Mann aus Jever in zweiter Instanz vom schwersten Vorwurf der Anklage frei. Der Angeklagte wurde nur wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einem Jahr Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt.

Das Amtsgericht Jever hatte eine gefährliche Körperverletzung für erwiesen erachtet und den 21-Jährigen zu eineinhalb Jahren Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt.

Der Mann soll zusammen mit einem Mittäter vor einer Disco in Schortens einen 25-Jährigen grundlos angegriffen und ihn durch Tritte so schwer verletzt haben, dass dem Opfer in einer Notoperation die Milz entfernt werden musste.

In einer Disco in Sande soll der 21-Jährige darüber hinaus einem Gast mit einem Kopfstoß das Nasenbein gebrochen haben. Zur ersten Tat sagte er gestern gar nichts, bei der zweiten Tat will er in Notwehr gehandelt haben.

Notwehr nahm die Oldenburger Berufungskammer dem Angeklagten aber nicht ab. Wegen der Tat in Sande wurde der Angeklagte auch verurteilt. Die Tat in Schortens dagegen war mit vielen Fragezeichen verbunden. Auf einen überführten Täter wären sehr hohe Schmerzensgeldforderungen und Schadensersatzansprüche zugekommen, abgesehen einmal vom schweren Leid des Opfers, das seine Milz eingebüßt hat. Aber sichere Feststellungen, die einen Schuldspruch gegen den Angeklagten gestützt hätten, waren nicht zu treffen.

Es ging um die Frage, wer das Opfer so übel zugerichtet hat. Es kann auch der unbekannt gebliebene Mittäter des Angeklagten gewesen sein. Der Vorsitzende Richter nannte die Beweisaufnahme „denkwürdig“. Und das hatte mit einer Zeugin zu tun: Sie hatte zunächst erklärt, nicht gesehen zu haben, dass der Angeklagte zugetreten hat. Sie war schon entlassen, da meldete sich die Zeugin erneut. Sie habe doch gesehen, dass der Angeklagte zugetreten habe, erklärte sie jetzt.

Doch mit solchen Zeugenaussagen kann ein Gericht nichts anfangen. Bezüglich des Falles in Schortens musste der Angeklagte freigesprochen werden.