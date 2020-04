Ortswehr Schortens Rückt Aus: Glut entfacht Brand in Müllcontainer

Schortens Einsatz für die Ortsfeuerwehr Schortens: Um 8.56 Uhr ging am Mittwoch bei den Einsatzkräften der Alarm ein: Im Gewerbegebiet brannte ein Container bei einer ehemaligen Autowerkstatt.

Laut Feuerwehr war dieser Container mit Schrott und Müll aus der Werkstatt gefüllt. Bei Aufräumarbeiten in der Werkstatt war eine Aschetonne im Container entleert worden – in der Asche befand sich leider noch Glut. Und die entfachte den Müll im Container, so dass er kurz darauf lichterloh in Flammen stand.

Unter Atemschutz löschten die Einsatzkräfte den Container ab. Nach einer Stunde war der Einsatz mit zehn eingesetzten Kräften beendet.