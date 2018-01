Schortens /Sande Nach Anrufen einer angeblichen Polizeibeamtin, die sich in betrügerischer Absicht bei Seniorinnen in Schortens und Sande gemeldet hatte, warnt die Polizei besonders ältere Mitbürger, am Telefon mit Auskünften sehr zurückhaltend zu sein – besonders bei unbekannten Personen.

Die Unbekannte hatte sich am späten Sonntagnachmittag und am frühen Abend gemeldet. Die Vorgehensweise war in allen Fällen ähnlich: Die Frau gab sich am Telefon als Polizeibeamtin aus und erkundigte sich nach den persönlichen Lebensumständen und Vermögensverhältnissen. Neben der konkreten Nachfrage nach Bankverbindungen und Schließfächern warnte die Betrügerin weiterhin vor möglichen Einbrüchen in der Umgebung, um vorhandene Wertsachen im Hause der Geschädigten zu erfragen.

„In allen Fällen sind die Geschädigten nicht auf diesen Trick hereingefallen, sondern haben die Angaben kritisch hinterfragt und die Gespräche anschließend beendet“, lobt die Polizei. In keinem Fall sei es zu einem Vermögensschaden gekommen.

In einem weiteren Fall konnte eine Angerufene in ihrem Telefondisplay die Nummer 04461/110 ablesen. Dabei handelt es sich um eine weitere Betrugsmasche, dem „Spoofing“. Mit moderner Technik wird bei einem Anruf eine gefälschte Telefonnummer angezeigt. Es ist grundsätzlich möglich, dass jede beliebige Telefonnummer, auch die 110, im Display erscheint. Straftäter haben so die Möglichkeit, sich ohne Misstrauen als Polizei- oder Kriminalbeamte auszugeben.