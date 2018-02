Schortens /Sande Ein 29-jähriger Mann hat am Samstagmorgen gegen 6.25 Uhr auf der Eilkstraße in Schortens auf einen 21-Jährigen eingeschlagen. Das berichtete die Polizei am Sonntag.

Offenbar soll das Opfer den 29-Jährigen zuvor mehrfach angepöbelt haben – deshalb schlug er zu. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Täter sturzbetrunken war. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,61 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Betrunken am Steuer

Während ihrer Streifenfahrt am Samstag gegen 10.25 Uhr in Sande, Oldenburger Damm, sind Polizisten auf einen Autofahrer aufmerksamgeworden. Bei einer Kontrolle haben sie festgestellt, dass der 20-jährige Fahrer erheblich betrunken war. Auch hier wurde ein Test am „Alcomaten“ durchgeführt: Der ergab einen Wert von 1,60 Promille und somit die absolute Fahruntüchtigkeit des Mannes. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde gegen den jungen Mann ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Zu einem Unfall ist es ebenfalls am Samstag um 19.10 Uhr in Sande an der Südstraße am Bahnübergang gekommen.

Bahnübergang gesperrt

Wie berichtet, werden derzeit Arbeiten zur Gleismontage und Stopfarbeiten am Bahnübergang Südstraße durchgeführt. Dadurch ist eine Senke von ca. 30 Zentimetern Tiefe entstanden. Da dies laut Polizei aber nicht ausreichend beschildert war, ist ein 20-Jähriger mit seinem Auto in diese Senke geraten. Die Ölwanne seines Fahrzeugs wurde dabei aufgerissen, die Fahrbahn stark mit dem ausgelaufenen Öl beschmiert.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass weitere Fahrzeuge beschädigt wurden, blieb der Bahnübergang zunächst gesperrt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.