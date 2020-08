Unfall In Sande: Möchtegernpolizist türmt vor echter Polizei

Schortens /Sande Spektakulärer als zunächst vermeldet hat sich der Unfall an der Behelfsstrecke um die Bahnbaustelle am Mittwochabend bei Sande zugetragen: Dem Unfall ging eine Flucht vor der Polizei voraus.

Der 54-Jährige war in seinem Dacia auf der Roffhausener Landstraße unterwegs – mit einem eingeschalteten „Blaulicht“ hinter der Windschutzscheibe. Das kam der Besatzung eines Streifenwagens, die dem Mann entgegenkam, sehr verdächtig vor, sie wendeten und wollten den Dacia-Fahrer kontrollieren. Der gab daraufhin Gas und flüchtete. Er fuhr auf die K 294 von Sande kommend in Richtung Schortens, wo er schließlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und gegen mehrere Schutzplanken prallte. Von dort wurde er in den gegenüberliegenden Graben geschleudert.

Falsches Blaulicht

Der Pkw erlitt einen nahezu wirtschaftlichen Totalschaden, der 54-jährige Fahrzeugführer wurde nach jetzigem Sachstand schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Beamten stellten außerdem fest, dass der aus Schortens kommende 54-Jährigen betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt wurden. Gegen den 54-Jährigen leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Straßenverkehrsgefährdung und Amtsanmaßung an. Das „Blaulicht“ hat der Schortenser möglicherweise in einem Internetshop erworben. Die Ermittlungen dauern an.

Falsche Kennzeichen

Eine Anzeige hat sich auch der Halter eines Fahrzeugs eingefangen, dessen Auto Polizeibeamte am Donnerstagabend in der Diekstahlstraße in Sande überprüften. Ihr Blick fiel auf den Zulassungsstempel ei­nes dort abgestellten Autos. Die Überprüfung ergab, dass das an dem Pkw angebrachte amtliche Kennzeichen nicht für dieses Fahrzeug zugelassen ist.

Die Beamten montierten die Kennzeichen ab und stellten diese sicher. Gegen den Fahrzeughalter wird nun wegen Urkundenfälschung ermittelt.