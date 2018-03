Schortens Ein Zug ist auf der Bahnstrecke zwischen Sande und Esens am späten Freitagabend mit einem Fahrrad und Steinen kollidiert, die auf den Gleisen lagen. Dabei wurde der Zug der Nordwest-Bahn erheblich beschädigt. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich.

In der Dunkelheit konnte der Triebfahrzeugführer ein auf das Gleis gelegte Fahrrad nicht rechtzeitig erkennen, meldet die Bundespolizei. Bei dem Aufprall wurde ein Kühlflüssigkeitsschlauch des Zuges beschädigt. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 22 Uhr auf der Bahnstrecke zwischen Schortens und Jever. Zum Unfallzeitpunkt saßen nur wenige Fahrgäste in dem Zug. Nach bisherigen Ermittlungen wurde niemand verletzt.

Beim Absuchen der Gleise fanden Bundespolizisten zudem noch Schottersteine, Teile einer Waschbetonplatte sowie einen Weidezaunpfahl. Um eventuelle weitere Schäden zu beurteilen, wurde der Zug in Wilhelmshaven zunächst aus dem Verkehr genommen.

Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen „Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr“. Sachdienliche Hinweise werden an die Bundespolizei in Oldenburg unter 0441/218 380 erbeten.

Erst vor wenigen Tagen gab es einen ähnlichen Vorfall bei Cloppenburg. Hier lag ein Metallpfosten auf den Gleisen.