Blaulicht: Motorradfahrer in Autobahnausfahrt schwer verletzt

Schortens /Wilhelmshaven Schwere Verletzungen hat sich am Samstagabend ge­gen 20.30 Uhr ein 21-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall in der Abfahrt von der A 29 auf die B 210 zugezogen. Der Motorradfahrer war zu schnell und stürzte nach einem Fahrfehler. Weitere Unfallbeteiligte gibt es laut Polizei nicht.

Der Motorradfahrer kam aus Richtung Wilhelmshaven und hatte die Autobahn am Wilhelmshavener Kreuz in Richtung Roffhausen verlassen. Am Ende des Kurvenausgangs in der Autobahnabfahrt stürzte er und schlidderte mit seiner Maschine über die Parallelfahrbahn der B 210 in ei­ne Außenschutzplanke. Dabei zog er sich massive Verletzungen an den Beinen zu. Zur Unfallaufnahme waren Kreisfahrt und Parallelfahrbahn der B 210 vier Stunden gesperrt.

Auch am Südstrand verunglückte am Freitagabend ein 23-jähriger Motorradfahrer: Seine Show, auf dem Hinterrad zu fahren, dürfte ursächlich für den Unfall sein. Der junge Mann knallte in zwei geparkte Autos. Der schwer verletzte junge Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht, musste aber später mit dem Hubschrauber verlegt werden.