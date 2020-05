Tierquälerei In Zetel: Pony mit Schraubendreher misshandelt

Schweinebrück Tierquälerei in der Gemeinde Zetel: Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist es am Wochenende in Schweinebrück zu einem Fall von Tierquälerei gekommen. Demnach wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Pony, das sich auf einem Reiterhof in einer Pferdebox an der Rutteler Straße in Schweinebrück befand, mit einem Schraubendreher misshandelt. Genau genommen handelte es sich bei dem Tatwerkzeug laut Polizei um einen Phasenprüfer.

Das Pony erlitt dabei leichtere Verletzungen im Genitalbereich. Die Polizei Varel sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise an die Polizei unter Tel. 04451/9230.

