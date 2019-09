Seghorn /Borgstede Auf der Bundesstraße 437 zwischen Seghorn und Borgstede ist ab Montag, 30. September, mit Behinderungen zu rechnen. Grund dafür sind Bauarbeiten an der Fahrbahndecke. Das teilte die Niedersächsische Straßenbaubehörde am Mittwoch mit.

Demnach wird die Fahrbahn auf der gesamten Länge von ca. zwei Kilometern ca. 4 Zentimeter tief abgefräst, anschließend vereinzelte tiefergehende Schäden beseitigt und abschließend neu asphaltiert. Dafür wird die Straße ab dem 7. Oktober vollgesperrt, Umleitungen werden ausgeschildert. Die Vollsperrung endet voraussichtlich am 25. Oktober.

Vom 7. bis 10. Oktober wird an der Kreuzung in Seghorn gearbeitet. In dieser Zeit wird der Verkehr bereits ab Neuenburg südlich (über Linswege, Spohle, Altjührden nach Varel) und nördlich (über Zetel, Blauhand, Jeringhave nach Varel) geleitet.

Sobald die Arbeiten unter Vollsperrung an der Kreuzung in Seghorn abgeschlossen sind, steht diese wieder für den Verkehr zur Verfügung, so dass die südliche Umleitung dann ab Seghorn über Altjührden zurück nach Varel führt.

Nach der Vollsperrung werden die Restarbeiten bei halbseitiger Sperrung bis zum 8. November erledigt.

Die Baukosten belaufen sich laut Straßenbaubehörde auf etwa 500 000 Euro.