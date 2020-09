Einsatz In Varel-Seghorn: Pferd rutscht in Graben – Feuerwehr eilt zur Rettung

Seghorn Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Feuerwehr Borgstede-Winkelsheide am Samstag ausgerückt. Ein Pferde lag in Varel-Seghorn auf dem Rücken in einem Graben und konnte sich offenbar nicht selbst aus der misslichen Lage befreien. Wie sich gegen 11.30 Uhr vor Ort zeigte, war es von einem schmalen Feldweg abgerutscht und in den Graben gefallen.

Die Eigentümer und eine Tierärztin waren bereits vor Ort und betreuten das Pferd, teilt die Feuerwehr mit. Zusammen mit der Tierärztin legten die Kameraden dem Pferd mehrere Leinen um, um es zu befreien. Der Einsatz gelang, nach Einschätzung der Feuerwehr ging es dem Tier den Umständen entsprechend gut.