Seit Donnerstag ist der Feuerwehr-Anbau Vergangenheit

Wie von Bürgermeister Jan Edo Albers bei der Abrissparty am 29. Juni verkündet begann am 15. Juli der Um- und Erweiterungsbau der Feuerwache Cleverns: Zunächst wurden die Versorgungsleitungen ausgebaut. Am Donnerstagmorgen hat ein Bagger nun den maroden Anbau abgerissen. Weil sich nach der Ausschreibung zum Aus- und Umbau vor einem Jahr die Planungskosten fast verdoppelten, wechselte die Stadt Jever das Planungsbüro und es erfolgte im Frühjahr eine neue Ausschreibung. Ende März 2020 soll das Gebäude bezugsfertig sein. Seit dem 29. Juni rückt die Clevernser Feuerwehr von ihrer „Übergangsfeuerwache“ auf dem Hofgelände Lüken an der Sandeler Straße aus.

BILDer: