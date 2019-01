Sillenstede Groß ist in der Freiwilligen Feuerwehr Sillenstede immer noch die Freude über das neue Feuerwehrhaus, das sie im Februar 2018 mit leichter Verspätung beziehen konnten. Das brachte nicht nur Ortsbrandmeister Markus Patschull in seinem Bericht zum Ausdruck, es war auch bei den Einsatzkräften deutlich spürbar. So hat die Jugendwehr erstmals einen eigenen Raum für ihre Aktivitäten.

16.220 Stunden hat die Wehr insgesamt im vergangenen Jahr geleistet. Darin enthalten sind auch die Stunden, die die Kameraden aufgewendet haben, um vom alten in das neue Gerätehaus umzuziehen. Wenn es trotzdem weniger Stunden waren als im Jahr zuvor, so liegt das daran, dass die Feuerwehr 2018 von Einsätzen wegen Sturm- oder Umweltschäden verschont geblieben ist.

Personalien Ernennungen: Falk Hartmann und Hendrik Oeltermann zu Feuerwehrmännern. Beförderungen:

• Marvin Minsen, Markus Poltier, Lars Stab, Jannik Neunaber zu Oberfeuerwehrmännern

• Lukas Neunaber, Olaf Schweers zu Hauptfeuerwehrmännern.

32 Brandeinsätze

Trotzdem haben die 46 Einsatzkräfte der Wehr 58 Einsätze geleistet, davon 32 Brandeinsätze. Einen Einsatz haben sie allerdings versäumt, als während ihrer Weihnachtsfeier, die sie im Februar nachgeholt haben, ein Stadtalarm ausgelöst wurde. Einige wollten reflexartig ausrücken. Der Ortsbrandmeister stoppte sie, da die Wehr abgemeldet war. „Auf einer Feier Bier trinken und dann in einen Einsatz fahren, geht überhaupt nicht“, hob Patschull hervor.

Besonders belastend für die Einsatzkräfte waren im vergangenen Jahr die drei Verkehrsunfälle, von denen sich zwei auf der B 210 ereigneten. „Wenn es Verletzte oder gar Tote gibt, ist das für alle Beteiligten schwer zu verarbeiten“, hob Patschull hervor und appellierte, sich gegebenenfalls nicht zu scheuen, sich Hilfe bei der Notfallseelsorge zu holen.

Neben den Einsätzen haben die Kräfte auch im vergangenen Jahr eine Vielzahl von Lehrgängen und Übungen absolviert. In Erste Hilfe, Atemschutz, Digitalfunk und im Sicherheitstraining für Fahrer haben sie sich weitergebildet und Truppmann- und Gruppenführerlehrgänge belegt. Darüber hinaus haben sie sich beim Maibaumaufstellen, dem Dörpfest und beim Erntefest aktiv am Dorfleben beteiligt.

Mit einem Durchschnittsalter von 33,9 Jahren ist Sillenstedes Wehr auch altersmäßig gut aufgestellt und alle Stellen sind besetzt. Auch die Jugendwehr ist mit 18 Mitgliedern voll besetzt. Mit einem Durchschnittsalter von elf Jahren werden sie allerdings noch ein paar Jahre brauchen, bis sie die Einsatzabteilung verstärken können.

Freier Eintritt ins Bad?

Auch Sport ist wichtig für die Feuerwehr. Wünschenswert wäre, Feuerwehrleuten für das neue Bad der Stadt den Eintritt zu erlassen, so Patschull. Was sie sportlich leisten können, hat eine Gruppe der Sillensteder Wehr beim Jever-Fun-Lauf gezeigt. In voller Montur mit Sauerstoffflasche auf dem Rücken sind sie die zehn Kilometer gelaufen und haben gemeinsam das Ziel erreicht.