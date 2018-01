Sillenstede Vom Altar der St.-Florian-Kirche zu Sillenstede ergießt sich eine blaue Flut in den Kirchenraum – ein Wall aus Sandsäcken stoppt die wilden Wasser, die aus Seidentuch in der Kirche drapiert wurden.

Vor 300 Jahren waren die Fluten nicht zu stoppen. Bei der Weihnachtsflut 1717 kamen an der Nordseeküste in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember 1717 Schätzungen zufolge mehr als 11 000 Menschen ums Leben. 90 000 Rinder ersoffen, tausende Häuser wurden zerstört, Saatgut wurde vernichtet, die im salzigen Wasser stehenden Wiesen und Äcker waren als Anbauflächen lange verloren. Nach der Flutkatastrophe kam die Hungersnot.

An die Katastrophe und die Katastrophe danach erinnerten Pastor Wolfgang Machtemes, Diakon Fredo Eilts und Sillenstedes Chronistin Doris Wolken jetzt bei einer Gedenkveranstaltung in der St.-Florian-Kirche. Allein im Kirchspiel Sillenstede kamen in der Weihnachtsflut, die die Menschen im Schlaf überraschte, mindestens 24 Menschen ums Leben. Mehr als 300 Stück Vieh kamen um, sieben Häuser wurden völlig zerstört.

Fredo Eilts verlas den Wetterbericht jener verhängnisvollen Nacht: „Nach einer längeren Südwestwetterlage treffen am 24. Dezember 1717 die Ausläufer eines nordatlantischen Orkantiefs auf die norddeutsche Bucht...“ Dieser Orkan überraschte alle Menschen, sagte Eilts, danach wurde es bitterkalt für viele.

Die Weihnachtsflut von 1717 war seit Jahrhunderten die höchste und verheerendste Flut an der Küste. Die Julianenflut von 1164 forderte wohl 20 000 Tote, die 1. Marcellusflut nur 55 Jahre später bis zu 100 000 Menschleben. Der Weihnachtsflut von 1717 sollen mehr als 11 000 Menschen zum Opfer gefallen sein. Warfen und Deiche waren viel zu niedrig, um die Wassermassen, die bis zu drei Meter Höhe aufliefen, aufzuhalten, berichtete Doris Wolken aus alten Aufzeichnungen. An vielen Stellen wurden die Deiche überflutet oder brachen unter der Wucht der Naturgewalten. Die Wassermassen machten aus dem Marschenland ein wildes Meer. Aus Jever sah man eine drohende Wassermasse, aus der nur die Dächer der Häuser und die Kronen einiger Bäume hervorlugten.

Gestürmt hatte es bereits schon an Heiligabend. Doch spät am Abend ließen die Orkanböen nach... die Menschen glaubten bereits, das Schlimmste überstanden zu haben. Doch der Sturm erhob sich gegen 2 Uhr nachts mit unvorstellbarer Wucht von Neuem, drehte auf Nordwesten und brachte Tod und Elend über das Land. Es blieb nicht einmal mehr Zeit die Kirchenglocken zu läuten und die Menschen zu warnen.

Wetter- und Augenzeugenberichte jener Zeit und Aufzeichnungen aus Kirchenbüchern machten das Gedenken zum 300. Jahrestag jener Katastrophe zu einer Veranstaltung, bei der man sich instinktiv den Mantelkragen höher schlägt.

Wilfried Fürlos hatte eingangs in der Kirche alte Lehrfilme zu Flut und Küstenschutz gezeigt, Konfimand Philipp Ehmann erinnerte an die Bedrohung für die Küste durch den Klimawandel.