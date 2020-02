Tettens Man hätte glauben können, die Freiwillige Feuerwehr Tettens hat sich auf Tierrettung spezialisiert: Zweimal rückten die Einsatzkräfte im vergangenen Jahr aus, um Tieren in Not zu helfen. So galt es im Mai, zwei Rinder, die durch einen Spaltenboden in die Güllegrube gefallen waren, herausziehen. Im Juni wurde die Feuerwehr gerufen, um eine Katze aus einem Auto zu befreien.

Doch Ortsbrandmeister Axel Kroulik blickte bei der Jahreshauptversammlung der Tettenser Wehr auch auf 19 weitere Einsätze zurück, darunter drei Unfälle mit Schwerverletzten und ein Brand, bei dem es Kinder aus der verqualmten Wohnung zu retten galt. 33 Einsatzkräfte zählt die Wehr – das sind deutlich mehr, als eine Grundausstattungsfeuerwehr vorhalten muss. Dafür gab es Lob von Gemeindebrandmeister Eike Eilers: „Ihr liegt deutlich über dem Soll von 20 – und das ist wichtig für die Einsatzbereitschaft am Tag, wenn viele Kräfte auswärts arbeiten.“

Trotzdem wünscht sich Eilers, dass mehr Tettenser Feuerwehrleute die Lehrgänge als Atemschutzgeräteträger absolvieren. Die Feuerwehr wartet auf ein neues Löschgruppenfahrzeug (LF 10): Eilers hofft, dass es in 16 bis 24 Monaten ausgeliefert wird. Rund 280 000 Euro wird die Anschaffung kosten.

„Axel Kroulik hat seine Mannschaft gut im Griff“, betonte die stellvertretende Landrätin Marianne Kaiser-Fuchs und lobte den guten Altersdurchschnitt. Das zeige, dass es der Feuerwehr gelingt, junge Menschen zum Mitmachen zu bewegen.

Auch Wangerlands stellvertretender Bürgermeister Richard Herfurth zeigte sich begeistert vom jungen Durchschnittsalter der Aktiven und dankte insbesondere ihren Partnern und Partnerinnen, dass sie die Männer und Frauen zu den Einsätzen gehen lassen. Herfurth sprach zudem das leidige Thema an, dass Retter bei ihren Einsätzen zunehmend bedrängt oder beleidigt würden.

Ernennungen

• Janett Vogl, Johanna Lörenc (Feuerwehrfrauanwärterin)

• Hauke Haschenburg, Ayke Szlezak (Feuerwehrmannanwärter)

• Christian Vogl, Hendrik Lammers, und Cedric Köster (Feuerwehrmann). Beförderungen

• Fabian Schmollmann und Rene Sambale (Oberfeuerwehrmann)

• Michael Dierks (Oberlöschmeister) Ehrung Erhard Wichmann für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Wehr.

Schließlich erinnerte der Chef der Altersabteilung, Rudi John, an die Gründung der Altersabteilungen der Wangerland Wehren im Jahr 1991.