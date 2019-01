Tettens Die Jugendfeuerwehr Tettens zeigt, was die Mitglieder angeht, eine leichte steigende Tendenz. Waren es Ende 2017 genau 14 Jugendliche, nahm die Zahl Ende 2018 weiter auf 15 Personen zu. Diese erfreuliche Nachricht vermeldete bei der Jahreshauptversammlung Jugendwart Michael Dierks am Freitag im „Hof von Wangerland“.

Zahlen & Ehrungen Natürlich durfte die Jahresstundenbilanz nicht unerwähnt bleiben: Die 15 Mädchen und Jungen leisteten im Jahr 2018 ganze 1112 Stunden Dienst. Auf die Betreuer entfielen noch einmal 382 Stunden. Im Durchschnitt leistete jeder Jugendliche in seiner Freizeit 74 Stunden Dienst für die Allgemeinheit. Das Durchschnittsalter der Jugendlichen betrug 13,5 Jahre. Für die beste Dienstbeteiligung wurden Johanna Lörinc mit 107 Stunden, Hauke Haschenburger mit 101 Stunden und Ayke Szlezak mit 98 Stunden besonders ausgezeichnet.

Überhaupt sei die Jugendfeuerwehr ein Garant für den Fortbestand der aktiven Wehr nicht nur in Tettens, sondern in allen Ortswehren, in denen Jugendwehren vorhanden sind.

„Die meisten Aktiven“

Das stellte besonders Wangerlands stellvertretender Bürgermeister Reiner Tammen fest. Er betonte: „die meisten Aktiven kommen hier aus der Jugendfeuerwehr.“

Das bestätigte auch Ehrenortsbrandmeister Rudi John, der mit anderen Feuerwehrleuten vor 37 Jahren die Jugendfeuerwehr in Tettens gründete. „Da war ein großer Andrang damals und der hat bis heute nicht nachgelassen“, sagte er.

Der stellvertretende Gemeindebrandmeister Florian Harms gab zu Protokoll, dass er seine Laufbahn vor zehn Jahren in der Jugendfeuerwehr in Waddewarden begonnen habe. Die Jugendlichen ermunterte er: „Alles was ihr in der Jugendfeuerwehr lernt, ist wie das Einmaleins in der Schule.“ Auch Kreisjugendwart Karl Adden bezeugte seinen Eintritt vor 40 Jahren in die Jugendfeuerwehr.

Nachwuchs locken

Werbung für die Jugendfeuerwehr und die aktive Wehr machte Ratsmitglied Mario Szlezak mit dem voraussichtlich im Rat diskutierten Vorschlag, Jugendlichen einen Zuschuss zum Führerschein zukommen zu lassen, wenn sie sich für eine bestimmte Zeit für den Feuerwehrdienst verpflichteten. Dies sei als Dank für das ehrenamtliche Engagement zu verstehen.

Eine solche Zusage konnte Jugendwart Dierks nicht machen. Aber er berichtete über die vielen Aktivitäten im abgelaufenen Jahr. So war der Frühlingsputz ein Teil des Aufgabenbereichs. Hinzu kam die Mithilfe beim Aufstellen des Maibaumes und die traditionelle Fahrradtour durch das Wangerland.

Boßeln: Platz 1

„Leider konnte die Jugendfeuerwehr Tettens beim Bundeswettkampf auf Kreisebene in Tettens von elf Gruppen nur den neunten Platz erringen“, bedauerte Dirks.

Für die Jugendlichen dürfte eine Übernachtung in der Turnhalle in Tettens besonders im Gedächtnis geblieben sein sowie das Boßeln der Jugendfeuerwehren des Wangerlandes. Hier erreichten die Jugendlichen aus Tettens den ersten Platz.

Die Absicherung des Laternenumzuges der Grundschulkinder durch das Dorf wurde von Dierks ebenso erwähnt wie die Jahresabschlussfeier in der Eishalle in Sande.