Trockenes Laub fängt Feuer

Löscheinsatz für die Freiwillige Feuerwehr Jever: Aus unbekanntem Grund hat am Dienstag nachmittags gegen 16.25 Uhr Straßenlaub durchmischt mit Geäst in einer Absetzmulde an der Alexanderstraße in Jever Feuer gefangen. Als die Feuerwehr eintraf, stand der vordere Bereich des Containers in Flammen und qualmte. Unter Atemschutz konnten die Feuerwehrkräfte den Brand rasch löschen – sie durchnässten das Laub im Kipper und wälzten es um. Eine Gefahr für die Mieter der angrenzenden Mehrparteienhäuser und Passanten bestand nur kurzzeitig durch die Rauchentwicklung, teilt die Feuerwehr Jever mit. Am Container entstand nach Angaben der Polizei ebenfalls kein Schaden.

